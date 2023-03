Autobahn-Offensive und mehr Geld für die Bahn Die Folgen der Ampel-Beschlüsse für NRW

Schnellere Sanierung von Autobahnen, mehr Geld für die Bahn, Prämien für die Umrüstung der Heizung: Die Beschlüsse der Ampelkoalition stoßen in Nordrhein-Westfalen auf ein geteiltes Echo. So haben die Ampel-Parteien in ihrer Marathon-Sitzung vereinbart, dass bundesweit 144 Projekte zum Ausbau und zur Sanierung von Autobahnen und Bundesstraßen beschleunigt werden sollen, indem sie ein „überragendes öffentliches Interesse“ dafür festschreiben. Nach Information unserer Redaktion geht es dabei um 66 Projekte in NRW. So soll die staugeplagte A3 gleich an 13 Stellen saniert oder erweitert werden, wozu der Ausbau auf acht Spuren zwischen dem Kreuz Leverkusen und dem Kreuz Hilden gehört.