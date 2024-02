Cyberattacken auf NRW-Landesverwaltung Die digitale Verwundbarkeit

Die nordrhein-westfälischen Landesbehörden sind im vergangenen Jahr Kostenpflichtiger Inhalt millionenfach von Hackern angegriffen worden. Sicherheitsexperten warnen davor, dass die Behörden immer stärker in den Fokus der Kriminellen geraten. Beispiele dafür gibt es zu Genüge: Weil der Dienstleister Südwestfalen IT Opfer eines erpresserischen Verschlüsselungsangriffs wurde, ging in den Amtsstuben zahlreicher Kommunen wochenlang gar nichts mehr. Die Folgen sind bis heute spürbar, die Aufräumarbeiten dürften noch Monate dauern. Die Folgen solcher Attacken können aber noch viel dramatischer sein: Der Angriff auf die Server der Universitätsklinik Düsseldorf kostete ein Menschenleben. Wegen der Computerprobleme im Jahr 2020 musste ein Rettungswagen mit einer Patientin nach Wuppertal umgeleitet werden. Die Frau überlebte nicht. Teilweise gehen Kliniken deshalb dazu über, die Behandlungsakten vorsorglich wieder auszudrucken.