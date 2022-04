Jedes fünfte Kind in NRW ist arm : DGB warnt vor wachsender Kinderarmut

Laut OECD geht die Schere zwischen arm und reich weiter auseinander, die Aufstiegsmöglichkeiten sind begrenzt. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Landesvorsitzende Weber spricht von einem Skandal, die Grünen legen ein konkretes Maßnahmenpaket vor. NRW-Ministerpräsident Wüst will nach einer Wiederwahl Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt seiner Politik rücken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

Die Gewerkschaften und die Opposition im NRW-Landtag sehen die Gefahr einer wachsenden Kinderarmut. Die NRW-Landesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Anja Weber, sagte unserer Redaktion: „Jedes fünfte Kind lebt in NRW in Armut, Tendenz durch die Pandemie steigend. Das ist ein Skandal.“ Die Politik müsse sich endlich wieder auch den Schwächsten der Gesellschaft widmen, verlangte die Gewerkschafterin. „Wer Kinderarmut bekämpfen will, muss die Ursachen in den Blick nehmen, und das bedeutet, Niedriglöhne zu überwinden. Denn ein Drittel der Alleinerziehenden, das sind ganz überwiegend Mütter, arbeitet für einen Niedriglohn. Da müssen wir ansetzen.“ Konkret schlug die Gewerkschafterin die Stärkung der Tarifbindung vor. „Da kann auch das Land durch ein Tariftreuegesetz Ordnung schaffen.“ Zudem müssten die Kommunen in die Lage versetzt werden, soziale Einrichtungen und Kinderbetreuung kostenfrei anzubieten. „Dazu gehört zwingend dass endlich den Kommunen finanziellen Handlungsspielräume geschaffen werden, vorrangig ist hier die Altschuldenlösung, um die sich die Landesregierung konsequent drückt.“

Die Fraktionschefin der Grünen, Josefine Paul, warf dem Land einen falschen Umgang mit dem Thema vor: „Armut ist das zentrale Zukunftsrisiko für Kinder in NRW. Die letzten fünf Jahre waren in Sachen Armutsbekämpfung fünf verlorene Jahre.“ Statt Schulen und Kitas in einen Wettbewerb um zu knappe Ressourcen zu schicken, wie es die schwarz-gelbe Landesregierung tue, brauche man endlich einen Sozialindex für den gesamten Bildungsbereich, der gezielt dort Einrichtungen stärke, wo die Bedingungen besonders schwierig seien, so Paul. Die Grünen fordern daneben weitere Maßnahmen wie eine kostenlose Verpflegung in allen Kitas und Schulen, ein freies W-Lan nach Möglichkeit überall dort, wo junge Menschen sich aufhalten, zudem den Bau von Azubi-Wohnheime und perspektivisch ein kostenfreies ÖPNV-Ticket für alle unter 18 Jahren.

Info Armut bei Kindern nach Altersgruppe Laut NRW-Arbeits-, Gesundheits und Sozialministerium empfingen 2019 Kinder und Jugendliche Leistungen der sogenannten Mindestsicherung: 0 bis 8 Jahre ⇥270.900 8 bis 15 Jahre ⇥208.230 15 bis 18 Jahre ⇥73.977

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) versprach, die die gut drei Millionen Kinder im Land in den Mittelpunkt seiner Politik zu rücken, verwies aber auch darauf, dass Kinderarmut – gemessen an Leistungen der Mindestsicherung – in NRW seit 2017 rückläufig sei. „Das ist gut, das ist der richtige Trend.“ Tatsächlich ging nach Angaben des NRW-Sozialministeriums die Mindestsicherungsquote der Personen unter 18 Jahre von 19,8 Prozent im Jahr 2017 auf 18,4 Prozent im letzten vorliegenden Jahr 2019 zurück. In absoluten Zahlen waren dies zuletzt 553.107 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre in Mindestsicherung.

Nimmt man stattdessen aber die Armutsrisikoschwelle, die bei einem vierköpfigen Haushalt zuletzt bei einem Haushaltsnettoeinkommen von weniger als 2334 Euro im Monat lag, waren 17 Prozent der Gesamtbevölkerung von Armut bedroht, Kinder und Jugendliche jedoch mit 23,1 Prozent überdurchschnittlich stark. Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern waren sogar zu 42,3 Prozent von relativer Einkommensarmut getroffen.

Wüst kündigte an, er wolle nach der Wahl die Elternbeiträge für alle Kinder über drei abschaffen. „Gerade in Zeiten galoppierender Energie- und Lebenshaltungskosten werden Familien diese Entlastung direkt im Portemonnaie spüren. Niemand darf sich zwischen einer warmen Wohnung und der Zukunft seiner Kinder entscheiden müssen.“ Wüst verwies zudem auf die gegebene Garantie für den Ausbau von Betreuungsplätzen. Damit setze man da an, wo die Unterstützung am wirkungsvollsten sei – für eine stärkere Teilhabe der Eltern am Erwerbsleben. Vize-Ministerpräsident, Joachim Stamp (FDP) widersprach der Darstellung der Grünen von der schwarz-gelben Untätigkeit: „Mir ist es ein fundamentales Anliegen, dass alle Kinder unabhängig von ihrer Herkunft faire Chancen für ihren Lebensweg erhalten. Mit der Reform des Kinderbildungsgesetz, dem Ausbau der Familienzentren, dem Programm ‚Kinderstark‘ und dem Kinderschutzgesetz haben wir hier große Fortschritte erzielt, die Kinder dauerhaft stärken werden. Diesen Weg werden wir konsequent fortsetzen.“ Gerade in Krisenzeiten müsse man die Jüngsten stärken, denn ein sicheres und geborgenes Aufwachsen mit guten Bildungschancen seien die Grundlage für ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben, so Stamp.

Die Folgen des Ukrainekriegs, so das NRW-Sozialministerium, könnten nur vermutet werden: Teuerung und Engpässe bei Verbrauchsgütern wie Sprit, Lebensmittel, Haushaltsbedarf und Energiepreisen, in der weiteren Folge mögliche negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. „Durch gezielte einmalige Zuschüsse und/oder laufende Leistungen sowie finanzielle Erleichterungen beispielsweise für einkommensarme Haushalte können sich ergebende Kostensteigerungen zumindest abgemildert werden.“ Das Land werde sich beim Bund auch dafür einsetzen, dass die Regelsätze an die gestiegenen Lebenshaltungskosten angepasst würden. „In Bezug auf Beratungs-, Betreuungs- und Unterstützungsangebote vor Ort, die insbesondere Kinder und Jugendliche in sozial benachteiligten Wohn- und Lebensverhältnissen begleiten und helfen, wird darauf zu achten sein, dass diese Angebote nicht eingeschränkt werden – etwa aus Kostengründen – und dass die Krisenlage thematisiert und auf Existenzängste bzw. faktische Einkommenseinbußen, die sich aus den geänderten Rahmenbedingungen ergeben und von den betroffenen Kindern und Jugendlichen wahrgenommen werden, aufgegriffen werden“, hieß es vom Ministerium.