Arbeitsbedingungen in NRW Beschäftigte oft vom Job überfordert

Das Ergebnis präsentierte am Dienstag DGB-Landeschefin Anja Weber: „Nur 16 Prozent bewerten ihre Arbeit insgesamt als gut. Besonders stark leiden die Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen unter einer hohen Arbeitsintensität: 50 Prozent der Befragten geben an, bei der Arbeit häufig gehetzt zu sein. Hier sollten bei Arbeitgebern und bei der Politik die Alarmglocken angehen“, warnte die Gewerkschafterin. Viele Beschäftigte reduzierten deshalb ihre Arbeitszeit, wechselten den Beruf oder müssten vorzeitig in Rente gehen. „Nicht der übertriebene Wunsch nach Work-Life-Balance, sondern Überlastung ist oft der Grund dafür, warum diese Arbeitnehmer weniger arbeiten, als sie eigentlich könnten.“ Die gravierendsten Probleme gibt es laut DGB im Bereich der personenbezogenen Dienstleistungen, etwa in der Pflege, in den Kitas und den Schulen.