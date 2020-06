Kommunalwahlkampf 2020 : DGB fordert Bau weiterer Azubi-Wohnheime

Düsseldorf Die Gewerkschafter haben sechs zentrale Forderungen für den NRW-Kommunalwahlkampf formuliert. Dabei geht es unter anderem um bezahlbares Wohnen, einen Wettstreit der Kommunen um die besten Lehrer und den ein Wahlrecht für Nicht-EU-Ausländer.

Während die Parteien bei der Aufstellung ihrer Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September in den letzten Zügen liegen, kristallisieren sich die wahlentscheidenden Themen heraus. Nun haben auch der Deutsche Gewerkschaftsbund NRW und seine acht Mitgliedsgewerkschaften ihre Forderungen konkretisiert. In dem Sechs-Punkte-Programm, das unserer Redaktion vorliegt, heißt es unter anderem Ausschreibungen der öffentlichen Hand seien so zu gestalten, dass neben Wirtschaftlichkeit auch soziale Kriterien wie die Tariftreue, fairer Handel und Mitbestimmung gewährleistet seien. Es sei fatal, dass die Landesregierung das Tariftreuegesetz gekippt habe, sagte die DGB-Chefin von NRW, Anja, Weber. Die Kommunen könnten bei Ausschreibungen natürlich selbst Tarifstandards einfordern und fairen und sozialen Einkauf betreiben, der rechtliche Rahmen gebe das her. „Und es gibt gute Beispiele – etwa aus dem Ruhrgebiet –, wo Kommunen die Ansiedlung eines Logistikzentrums eines bekannten Online-Händlers aufgrund fehlender Mindeststandards abgelehnt haben. Dieses Umdenken fördert Gute Arbeit – davon brauchen wir mehr.“