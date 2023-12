DGB-Chefin zur Bürgergeld-Debatte “Eine Schlacht gegen die Ärmsten der Armen“

Weber Nein. Wir haben deshalb einen Transformationsfonds von Schwarz-Grün gefordert. Selbst unternehmensnahe Wirtschaftsforschungsinstitute verlangen da deutlich mehr. Kurzfristig sehe ich aber vor allem den Bund in der Pflicht: Am sinnvollsten wäre es, ein Sondervermögen Transformation zu schaffen und das wie beim Sondervermögen Bundeswehr ins Grundgesetz zu schreiben. Da wäre meine Erwartung an Herrn Wüst, dass NRW diese Entwicklung im Bund unterstützt. Im Augenblick ist nicht wirklich klar zu erkennen, wie sich der Ministerpräsident in Sachen Schuldenbremse positioniert hat. Da wäre mir weniger Hin und Her und mehr Klarheit lieber. Deswegen haben wir ihm mit all unseren acht Gewerkschaftsvorsitzenden geschrieben und dringend an ihn appelliert, Blockaden zu lösen und an der Lösung dieser finanzpolitischen Situation mitzuwirken. Ich würde mir wie in Schleswig-Holstein ein parteiübergreifendes Zusammenwirken wünschen. Wer jetzt noch in ideologischen Schubladen denkt, hat die Zeichen der Zeit schlicht nicht verstanden. Wir erleben, dass Unternehmen in NRW ihre Investitionen infrage stellen.