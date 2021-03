Interview mit der DGB-Chefin : „Das Geld fürs Braunkohlerevier wird zweckentfremdet“

Info

Funktion Anja Weber, geboren im Januar 1961 in Dortmund, ist seit Ende 2017 Vorsitzende des NRW-Bezirks im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Der Bezirk mit Sitz in Düsseldorf vertritt rund 1,4 Millionen Mitglieder.

Werdegang Die Diplom-Politologin war bereits während ihres Studiums als Schreibkraft bei der Schultheiss-Brauerei in Berlin tätig. Nach ihrem Abschluss begann sie dort in der Kundenbetreuung und wurde in den Betriebsrat gewählt. Seit 1992 ist sie in der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten aktiv, 2002 wechselte sie nach NRW. Dort war sie federführend an mehreren Schlichtungen beteiligt, unter anderem bei Tengelmann/Kaiser’s. Weber ist Mitglied der SPD.