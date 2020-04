Kostenpflichtiger Inhalt: Schüler-Unmut über Laschet : Der Ministerpräsident will den Schülern antworten

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bei einer Pressekonferenz am 10. März in Düsseldorf. Der Unmut über seine Schulöffnungspläne ist noch nicht abgeebbt. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Düsseldorf Die Empörung der Schüler über den früheren Start für Abiturienten in NRW hält an. Mehr als 180.000 Aufrufe zählt der Instagram-Account von Armin Laschet. Der Landeschef will jetzt auf die Vorwürfe eingehen.