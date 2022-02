Flutkatastrophe : Der Streit nach der Katastrophe

Ein Mann watet im Juli 2021 nach der Flutkatastrophe in E rftstadt-Blessem durchs Wasser. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Düsseldorf Bis heute muss die Landes­­regierung den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses zum Hochwasser vom Juli alle Unterlagen übermitteln. Wenn nicht, droht eine Klage vorm Verfassungsgericht. Ein Überblick.

Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss V (Pua V) im Düsseldorfer Landtag, der nun Woche für Woche freitags bis tief in die Nacht hinein tagt, wird zunehmend unangenehm für das Kabinett von Hendrik Wüst (CDU). Der Ausschuss untersucht mögliche Versäumnisse, Unterlassungen, Fehleinschätzungen und etwaiges Fehlverhalten der Landesregierung während der Flutkatastrophe vom Juli. Besonders im Fokus stehen dabei Staatskanzlei, Innen- und Umweltministerium sowie ihre nachgeordneten Behörden, die Wasserverbände und Talsperrenbetreiber. Für diesen Freitag steht etwa die Vernehmung von Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) auf dem Programm.

Die Ausschussmitglieder stehen dabei unter enormem Zeitdruck. Schließlich neigt sich die Legislaturperiode dem Ende zu. Doch FDP und CDU signalisieren bereits, dass sie die Aufarbeitung durchaus über den Wahltag im Mai hinaus fortsetzen wollen: „Das ist davon abhängig, wie weit wir mit den Ermittlungen kommen und ob alle relevanten Zeugen vernommen werden konnten“, sagt Werner Pfeil, Pua-Sprecher der FDP-Lantagsfraktion. Auch sein Kollege von der CDU, Thomas Schnelle, sagt, er sehe den Bedarf, den Pua fortzusetzen. Doch bis diese Entscheidung fällt, werden sich Koalition und Opposition im Gremium weiter beharken. Teils mit schweren Vorwürfen, teils mit Nickeligkeiten. Ein Überblick über die derzeit besonders strittigen Punkte:

Info 49 Tote in NRW durch Sturmtief „Bernd“ Starkregen Das Sturmtief „Bernd“ wütete in der Zeit vom 12. bis zum 19. Juli 2021 über Deutschland. Nach einer ersten Bilanz rechnete das Land mit Flutschäden in Höhe von 13 Milliarden Euro. Tote In Nordrhein-Westfalen verloren 49 Menschen ihr Leben, darunter fünf Feuerwehrleute.

Fehlende Akten Schon mehrfach musste der Ausschussvorsitzende Ralf Witzel (FDP) bei der Landesregierung nachbohren, was denn mit fehlenden Akten sei. Auch wenn der Untersuchungszeitraum als überschaubar gilt, sind die Datenmengen gewaltig. Die Opposition hat zudem darauf bestanden, dass die Akten digital zur Verfügung gestellt werden müssen, noch dazu so, dass sie mit Schlagworten durchsucht werden können. Wie von Ausschussmitgliedern zu hören ist, funktioniert das nur leidlich. So gebe es zahlreiche Fälle, in denen sich Anhänge nicht öffnen ließen.

Hinzu kamen Pannen bei der Digitalisierung. Obwohl mit Strichlisten nachgehalten wurde, welche E-Mail-Korrespondenz welcher Mitarbeiter im Umweltministerium in PDF-Dateien umgewandelt hatte, ging dabei ausgerechnet der E-Mail-Verlauf der Mitarbeiterin verloren, die in die sogenannte Koordinierungsgruppe des Krisenstabes entsandt worden war und zugleich Kontakt zum Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (Lanuv) hielt. Wie unsere Redaktion aus Ausschusskreisen erfuhr, hat das Ministerium am Donnerstagnachmittag die fehlenden Akten nachgeliefert.

Sollten nicht alle Dokumente vollständig vorliegen, hat beispielsweise der Sprecher der SPD, Stefan Kämmerling, schon gedroht, vor den Verfassungsgerichtshof in Münster zu ziehen. Eine Entscheidung dazu wird für die kommende Woche erwartet.

Private und persönliche E-Mail-Konten Dieser Punkt ist verknüpft mit der Vollständigkeit der Akten. Bei der letzten Sitzung hatte Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) anhand von Beispielen erklären wollen, warum Stellen in den Akten geschwärzt sind. Dabei fiel auf, dass die Ministerin über einen privaten E-Mail-Account kommuniziert hatte. Sie begründete dies damit, dass sie sich zum Zeitpunkt der Katastrophe im Urlaub befunden habe. An dieser Darstellung gibt es Zweifel, sollen doch in den Unterlagen noch spätere Korrespondenzen aufgetaucht sein. Inzwischen steht auch Kabinettskollegin Scharrenbach im Fokus. Sie soll nicht nur mit ihrer offiziellen, sondern auch mit einer persönlichen E-Mail-Adresse ihres Ministeriums kommuniziert haben. Gegen eine solche Nutzung ist grundsätzlich nichts einzuwenden, vorausgesetzt jedoch, dass alle relevanten E-Mails zur Verfügung gestellt wurden. Ausschussmitglieder bezweifeln dies allerdings.

Hydrologische Berichte Die Regierungspräsidentin von Münster, Dorothee Feller, hat in einer Mail im August an das Innenministerium darauf hingewiesen, dass die Kreisleitstellen nie die sogenannten hy­drologischen Lageberichte des Lanuv bekommen hätten, also jene Berichte, die auf Hochwasser an kleinen Flüssen und Bächen hätten hinweisen können. Dieser Punkt könnte für das Innenministerium unangenehm werden. Obwohl Fellers E-Mail dort bekannt war, wurde der Hinweis offenbar dem Minister vorenthalten. Das Land hat inzwischen wohl reagiert. Künftig gehen die Lageberichte auch an kommunale Behörden. Es bleibt das Problem, dass die Dokumente für Fachunkundige schwer verständlich sind.