Nach dem AKK-Rückzug : Der Ruf nach Armin Laschet wird lauter

Annegret Kramp-Karrenbauer und Armin Laschet. Archiv-Foto: Roberto Pfeil/dpa. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Nach dem Rücktritt Kramp-Karrenbauers rückt ihr Stellvertreter aus NRW in den Blickpunkt. Ex-Innenminister Baum: „Seine Qualität ist die eines Versöhners.“

Als Annegret Kramp-Karrenbauer am Montagmorgen im CDU-Präsidium in Berlin ihren Rückzug ankündigte, blieb ein Platz leer. Armin Laschet, Stellvertreter im CDU-Bundesvorstand aus NRW und Ministerpräsident, war nicht vor Ort. Das Orkantief „Sabine“ vereitelte sein Erscheinen, wie es in Düsseldorf hieß. Auch in hochrangigen CDU-Parteikreisen in NRW waren sie völlig überrascht vom baldigen Amtsverzicht der CDU-Parteivorsitzenden - zu diesem Zeitpunkt hatte kaum jemand damit gerechnet.

Für Laschet ergibt sich damit eine ganz neue Lage. Er gilt als einer der möglichen Nachfolger Kramp-Karrenbauers – mit guten Chancen auch auf die Kanzlerkandidatur. Schnell wurden am Montag Stimmen laut, dass Laschet nun in Berlin und für die Partei mehr Verantwortung übernehmen müsse. Zumal Kramp-Karrenbauers Nachfolge erst im Sommer geklärt werden soll. „Armin Laschet wird als Stellvertreter stärker gefordert sein“, sagte Serap Güler, NRW-Integrationsstaatssekretärin und Mitglied des CDU-Bundesvorstandes, unserer Redaktion. Es bestehe die Gefahr eines Rechtsrucks in der CDU. Laschet habe die erforderliche Führungserfahrung und könne die Partei zusammenbringen. Zugleich forderte Güler eine eindeutige Positionierung gegenüber der AfD: „Wer jetzt noch die AfD wählt, weiß, dass er sich für den Faschismus entscheidet.“ Die Bezeichnung „Protestwähler“ sei längst nicht mehr zutreffend.

Vor einem Rechtsruck warnte auch NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach, ebenfalls Mitglied im CDU-Bundesvorstand: „Der Platz der CDU ist in der Mitte. Jetzt gilt es, mit Besonnenheit zu reagieren.“ Alle Mitglieder sowie alle Amts- und Funktionsträger der CDU seien nun gefordert, Verantwortung zu beweisen. Sie bedaure den angekündigten Rückzug von Kramp-Karrenbauer menschlich wie politisch.

Die SPD erfuhr die Nachricht von Karrenbauers Schwenk offenbar mitten in einer Vorstandsklausur in Berlin – durch eine Indiskretion aus dem parallel tagenden CDU-Präsidium. SPD-Landeschef Sebastian Hartmann, als Gast des Parteivorstandes vor Ort, sieht nun ebenfalls vor allem Laschet in der Pflicht:

„Armin Laschet ist jetzt als Chef des wichtigsten CDU-Landesverbands gefordert, für Stabilität in der Partei zu sorgen. Er muss schnell den Umgang der CDU mit den Rechten klären und nicht länger AfD und Linkspartei gleichstellen.“ Laschet müsse alles daransetzen, dass es jetzt nicht zu einer Kernschmelze des demokratischen Systems komme, sagte Hartmann unserer Redaktion. Zum Amtsverzicht sieht er keine Alternative: „Der Rückzug von AKK war unausweichlich. Sie hatte nicht mehr die Autorität, selbst eine Klärung der Lage herbeizuführen. Daher ist es ein richtiger Schritt und zeigt, dass sie die politische Verantwortung übernommen hat.“ Der SPD-Politiker Thomas Oppermann hatte Laschet zuvor explizit aufgefordert, sich um den CDU-Vorsitz zu bewerben.

Ähnlich äußerte sich die Vorsitzende der NRW-Grünen, Mona Neubaur: „Unabhängig von seinen eigenen Bestrebungen wäre wünschenswert, dass Armin Laschet seine Position nutzt, um die in der CDU zusammen zu führen, die eindeutig gegen Rechts stehen – in Wort und Tat.“ Die Situation sei durch den Dammbruch in Thüringen so gefährlich wie lange nicht mehr. Es müsse für alle Parteien nun darum gehen, nicht parteilich zu taktieren, sondern zum Wohle unseres Landes. Erforderlich seien Konservative aus der CDU, die eine klare Brandmauer gegen die AfD hielten.

Zustimmung für den angekündigten Rücktritt kam auch von Ex-Bundesinnenminister Gerhart Baum: „Der Rückzug Kramp-Karrenbauers ist richtig. Sie kommt mit der merkwürdigen CDU in Thüringen nicht klar – aber wer sonst?“ Die CDU könne es sich nicht bieten lassen, „dass die unselige Werteunion für die gesamte Partei spricht.“ Aus Baums Sicht hat Laschet ernsthafte Chancen auf die Nachfolge: „Seine Qualität ist die eines Versöhners.“

Tatsächlich rief Laschet am Montagnachmittag seine Partei zu Geschlossenheit auf: „Der Zusammenhalt der Union ist dabei die erste Grundlage für erfolgreiche Wahlen und effektives Regieren.“ Jetzt gelte es, „mit der programmatischen Breite unserer Vereinigungen und der regionalen Verankerung der Landesverbände in den nächsten Monaten gemeinsam mit der CSU ein überzeugendes Angebot an die Bürgerinnen und Bürger zu entwickeln.“ Zu einer möglichen eigenen Bewerbung um die Kanzlerkandidatur oder den Parteivorsitz sagte er sich am Montag nichts.

(kib)