Funktionszulagen in den Fraktionen: Kritik an Landtags-Boni

Kritik an Landtags-Boni

Funktionszulagen in den Fraktionen

Blick in den Plenarsaal des Landtags. Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf Ein Viertel der NRW-Abgeordneten erhält Zulagen. Das missfällt dem Rechnungshof.

Der nordrhein-westfälische Landesrechnungshof will die Fraktionen des Landtags erneut dafür rügen, dass sie einem Teil der Abgeordneten Zuwendungen von teilweise mehr als 10.000 Euro im Monat bezahlen, obwohl jeder der 199 Abgeordneten bereits eine monatliche Diät in Höhe von 11.185,85 Euro erhält. Das berichtet die „Welt“. Informierte Kreise im Parlament bestätigen den Vorgang. Es geht um rund 1,2 Millionen Euro, die die Fraktionen pro Jahr als Zulagen an Abgeordnete verteilen.