Die Corona-Krise hat die Schwäche unseres Schulsystems offengelegt : „Eine Chance für mehr Flexibilität“

Oliver Locker-Grütjen ist seit September 2019 Präsident der Hochschule Rhein-Waal in Kleve und Kamp-Lintfort. Foto: Markus van Offern (mvo)

Düsseldorfer Der Bildungsforscher Oliver Locker-Grütjen bemängelt, dass die Schule in der Corona-Krise in die Rolle des Stiefkinds gerückt ist. Das Bildungssystem ist aber systemrelevant und hätte mehr politische Aufmerksamkeit verdient. Weil die Schulen sich schwertun, schneller zu öffnen und moderne digitale Unterrichtsformen einzusetzen, droht jetzt die Bildungsschere durch die Pandemie noch weiter auseinanderzugehen. Das Interview wurde vor dem Beschluss geführt, die Grundschulen in NRW ab dem 15. Juni zu öffnen. Locker-Grütjen ist promovierter Bildungswissenschaftler und Präsident der Hochschule Rhein-Waal. Er ist Mitautor des Beitrages „Chancenausgleich in der Corona-Krise: Die soziale Bildungsschere wieder schließen“, erschienen in Die Deutsche Schule.

Die Schulpolitik hat in der Corona-Krise ein Problem. Vergrößert die monatelange Schulschließung die Kluft zwischen bildungsnahen und bildungsfernen Schichten?

Locker-Grütjen Es besteht eine große Gefahr, dass die Bildungsschere durch die Corona-Krise noch weiter auseinandergeht. Das zeigen verschiedene aktuelle Studien und Diskussionen, die zunehmend Berücksichtigung finden.

Können Sie das näher erläutern?

Locker-Grütjen Wir stehen vor zwei Herausforderungen. Es ist zum einen nicht von jedem Haushalt zu erwarten, dass technische Endgeräte für einen digitalen Unterricht in ausreichender Form und Ausstattung zur Verfügung stehen. Ärmere Haushalte haben oft weder Tablets, Laptops oder Notebooks, oder aber die Eltern müssen diese – da selber im Homeoffice – nutzen. Selbst wenn diese vorhanden sind, stehen die Betroffenen nicht selten vor der Herausforderung im Umgang mit diesen im Homeschooling-Kontext. Der zweite Punkt ist aber wichtiger: In sozial benachteiligten Familien kann der Schulstoff zu Hause ganz anders – nämlich oftmals gar nicht – nachbereitet werden, als in anderen Familien. Das verschafft den Kindern der „bildungsnahen Schichten“ einen entscheidenden Vorteil. Und in der Corona-Krise kommt es verstärkt darauf an – noch mehr als im Präsenzunterricht.

Wo liegen die Ursachen für diese Kluft?

Locker-Grütjen Im internationalen Vergleich schneiden die deutschen Schulen vor allem dann schlechter ab als andere Länder, wenn es um den Einfluss des Elternhauses für den weiteren Werdegang geht. Die soziale Herkunft entscheidet noch immer über den Bildungserfolg. Da hat Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten wenig erreicht, und das wird nun während der Pandemie ganz offensichtlich.

Welche Länder sind da besser?

Locker-Grütjen Sie müssen nur in die verschiedenen Schulstudien schauen (z.B. PISA). Die Niederländer und die skandinavischen Länder schneiden in dieser Hinsicht erheblich besser ab. Die Dänen haben die Schulen in der Corona-Krise schnell geschlossen, aber auch rasch wieder geöffnet, weil sie genau dieses Problem adressiert haben.

Bei den PISA-Tests sind die Deutschen besser geworden. Außerdem fließt mehr Geld in die Bildung …

Locker-Grütjen … aber immer noch zu wenig und der Zugang zu (höherer) Bildung ist immer noch ungleich verteilt. Es gibt weiterhin eine Gruppe junger Menschen, die systematisch abgehängt ist.

Ist es also eine reine Geldfrage?

Locker-Grütjen Nicht nur, aber auch. Kleinere Klassen und mehr und besser aus- und fortgebildetes Lehrpersonal, um eine individuellere Förderung der Kinder zu ermöglichen bekommen Sie nur, wenn Sie noch mehr Geld in die Bildung investieren. Wir müssen auch nicht immer das Rad neu erfinden. Wenn wir uns erfolgreichere Länder ansehen, dann liegen sie zum Beispiel beim Betreuungsschlüssel besser als wir. Hier gilt aber auch, dass die Möglichkeiten auch didaktisch genutzt und umgesetzt werden.

Ist es vielleicht auch die Lebenslüge, dass Schule immer Spaß machen muss und nicht zu viel Anstrengung von den Schülerinnen und Schülern verlangen darf?

Locker-Grütjen Das Leistungsprinzip ist fest in unseren Schulen verankert. Sehen Sie nur den Run auf das Gymnasium. Da sehe ich die Probleme nicht so stark. Dass aber das Gymnasium zur zentralen und dominanten Schulform wird, lässt Bildungsverlierer an den übrigen Schulen zurück. Dies führt dann zu anregungsärmeren Lernumgebungen.

Also zurück in die gute alte Zeit?

Locker-Grütjen Nein, wenn aber das Leistungsprinzip am Gymnasium im Mittelpunkt steht, muss den anderen Schüler*innen zumindest die Möglichkeit eingeräumt werden, daran teilzuhaben. Das Problem im deutschen Schulsystem besteht auch darin, dass gleiche Leistungen je nach sozialer Herkunft unterschiedlich bewertet werden. Die Klassen heutzutage sind viel heterogener in ihrer Leistung als früher. Zudem wird ein großer Teil der Bildung von der Schule ins Elternhaus verlagert. Teilhabe führt zu mehr Bildungsgerechtigkeit; das sind die Schlüsselwörter.

Tun die Lehrerinnen und Lehrer zu wenig?

Locker-Grütjen Nein, sicherlich nicht. Dennoch benötigen wir jetzt - wie zu Beginn der Pandemie vom Personal in den Gesundheitsberufen - ein noch stärkeres Engagement dieser Berufsgruppen. Im Prinzip verlagert sich ein wenig der Einsatz der Tätigkeiten in der Pandemie. Die Schülerinnen und Schüler benötigen auf jeden Fall mehr Zeit mit den Lehrern. Das wiederum erfordert mehr Lehrpersonal und eine individuellere Betreuung. Der fehlende Nachmittagsunterricht ist nicht so sehr das Problem, zumal der Ganztag z.B. in den Grundschulen in den letzten Jahren bedarfsorientiert deutlich ausgebaut worden ist und in den Gymnasien schon weitgehend praktiziert wird.

Die Corona-Krise hat die Schwäche unseres Bildungssystems offengelegt. Gilt das auch für die fehlende Digitalisierung der Schulen?

Locker-Grütjen Die digitale Ausstattung und der digitale Unterricht an unseren Schulen sind in der Fläche sicherlich deutlich ausbaufähig. Hier sind z.B. die Hochschulen besser aufgestellt. Digitale Medien und der Umgang damit – und dies betrifft alle drei Akteursgruppen: Lehrer*innen, Schüler*innen wie auch die Eltern – sind immer noch kein Standardlehrmittel in den Schulen. Aufgrund der digital „affineren“ Klientel, der Präsenz und Primärerfahrungen an den Hochschulen haben wir hier in der Regel weniger Probleme mit digitalen Veranstaltungen.

Hätten die Schulen wieder früher öffnen müssen?

Locker-Grütjen Wenn Kinder jetzt alle 14 Tage eine Schule von innen sehen, ist das definitiv zu wenig. Man hätte vor allem die jüngeren Kinder wieder schneller in ihre Einrichtungen bringen müssen. Denn die brauchen den persönlichen Kontakt.

Wer ist schuld?

Locker-Grütjen Schuld ist in der Pandemie – die vorher global so noch nicht existierte – ein zu starkes Wort. Grundsätzlich fehlte ein Gesamtkonzept, die Schulen schnell wieder zu öffnen und wie dies umzusetzen ist. Die Schulbürokratie hat gerade zu Beginn der Krise Zeit verstreichen lassen. Jetzt kommt es darauf an, vor allem im nächsten Schuljahr den Betrieb wieder zu normalisieren, obwohl von Regelbetrieb noch immer keine Rede sein kann.

Ferien sind auch zu Corona-Zeiten heilig. Sollte man nicht trotzdem die Sommerferien nutzen, um Verlorenes aufzuholen?

Locker-Grütjen Man sollte die Sommerferien auf jeden Fall nutzen, um die Schulen pünktlich und koordiniert im neuen Schuljahr wieder starten zu lassen. Das erfordert beim Lehrpersonal eine große Anstrengung. Hierzu gibt es seitens der KMK nunmehr umfangreiche Überlegungen.

Haben sich die Schulen und das Ministerium zu wenig auf die neue Situation eingestellt?

Locker-Grütjen Die Situation ist sicherlich für alle herausfordernd gewesen. Lehrpläne sind hierbei wenig hilfreich, weil wenig flexibel. Es ist nunmehr sicherlich die Zeit, die Pandemie als Chance für eine stärkere Flexibilität und mehr Bewegungsspielraum zu nutzen.

Liegt es am Lehrpersonal?

Locker-Grütjen Es liegt an der Organisation. Das Lehrpersonal wurde in der Krise kräftig durcheinandergewirbelt. Allein in NRW hat das Schulministerium in wenigen Wochen sehr viele Erlasse herausgegeben. Das hat die Lehrerschaft, Schülerschaft und Elternschaft extrem verunsichert. Wichtig wäre es sicherlich, wenn die Kultusministerkonferenz einheitlicher vorginge und Planungsvorgaben verabschieden würde. Die könnten dann schneller umgesetzt werden.

Sollte jetzt im Konjunkturpaket mehr Geld an die Schulen fließen oder ist das eine längerfristige Aufgabe?

Locker-Grütjen Manche Dinge gehen nicht von heute auf morgen. Das Lehrpersonal muss erst einmal ausgebildet werden; hier fand in den vergangenen Jahren aber eher ein Rückbau an den Universitäten statt. Aber ob Schulen ausreichend digitale Geräte haben oder über ausreichende Sanitäre Einrichtungen verfügen, ist schon eine Frage, die man kurzfristig mit Mitteln aus einem Konjunkturpaket lösen kann. Ebenso könnten Mittel aus dem Paket stärker genutzt werden, um die Schulen und das Lehrpersonal digital zu ertüchtigen, also sowohl Weiterbildungsangebote als auch externe Beratungs- und Dienstleistungsangebote zu bieten.

Können wir es uns erlauben, die Schulen ein zweites Mal zu schließen, wenn die Fallzahlen der Corona-Infektionen wieder ansteigen?