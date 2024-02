Mobilisierung gegen Rechtsextremismus Demonstrationen bescheren NRW-Parteien Zulauf

Am Wochenende gingen wieder zahlreiche Menschen deutschlandweit auf die Straßen, um gegen Rechtsextremismus zu protestieren. Die größte Demonstration mit rund 150.000 Teilnehmern fand in Berlin statt. Auch in Nordrhein-Westfalen gab es zahlreiche Kundgebungen. Die Polizei sprach von bis zu 10.000 Teilnehmern etwa in Krefeld.