Dehoga-Chef im Interview “Wirte werden zurückhaltend bei Cannabis sein“

Rothkopf Mich ärgert, dass immer so getan wird, als seien Unternehmer bösartige Ausbeuter. Es geht darum, die Wirklichkeit abzubilden. Wenn ich eine Hochzeitsfeier habe, kann ich erst später mit ihr beginnen oder de facto das Arbeitszeitrecht beugen. Fehlende Arbeitskräfte und die starre Arbeitszeit sind auch Gründe, warum Veranstaltungen häufiger abgesagt werden. Es gibt zudem genügend Beschäftigte, die gerne an vier Tagen in der Woche länger arbeiten würden, dafür aber einen zusätzlichen freien Tag nehmen wollen. All dies wird durch die aktuelle Gesetzgebung erschwert. Und angesichts des Arbeitskräftemangels in einem Arbeitnehmermarkt kann es sich im Übrigen ohnehin kein Arbeitgeber leisten, die Mitarbeiter zu drangsalieren.