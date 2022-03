Dehoga-Chef Patrick Rothkopf : „Wir sind Gastgeber, keine Kontrolleure“

Diskotheken und Clubs hoffen auf Corona-Lockerungen in der Gastronomie. Foto: dpa/Christophe Gateau

Interview Düsseldorf Der Präsident des Dehoga NRW, Patrick Rothkopf, spricht im Interview über einen Umsatzeinbruch von mehr als 40 Prozent, niedrigere Mehrwertsteuersätze und die Doppelbeslastung aus Flut und Corona.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

Herr Rothkopf, wie stellt sich derzeit die Branchenlage in Gastronomie und Hotellerie dar?

Rothkopf Wir erwarten, dass am 4. März die nächsten Lockerungs- und Öffnungsschritte vollzogen werden und dass dann Ende März nahezu alle Beschränkungen fallen. Wir sind zwei Jahre lang durch eine extrem harte Zeit gegangen. Die Umsätze 2020 und 2021 lagen jeweils 40 Prozent unter denen von 2019. Im Januar 2022 hatten wir nach einer aktuellen Umfrage in Gastronomie und Hotellerie sogar einen Umsatzrückgang von 47 Prozent zu verkraften. Viele Unternehmer haben Rücklagen aufgelöst, ihre Altersvorsorge angefasst und Kredite aufgenommen. Corona ist für uns also noch lange nicht vorbei. Ein großes Problem ist, dass das Vertrauen vieler Mitglieder in politische Entscheidungen stark gelitten hat. Viele Entscheidungen waren nicht konsistent. Aber wir waren bereit, das Sonderopfer zu erbringen und haben alles mitgemacht, auch wenn Experten des Robert-Koch-Institutes gesagt haben, dass das Ansteckungsrisiko in Gastronomie und Hotellerie gering ist. Wir sind unverschuldet in diese Situation hineingeraten.

Patrick Rothkopf führt den Branchenverband Dehoga NRW. Foto: Dehoga NRW

Ihr eigener Betrieb liegt im Flutgebiet. Wie ist dort die Lage?

Rothkopf Wir haben einerseits viele Handwerker, die bei uns Zimmer nehmen, während sie für den Wiederaufbau in der Region zu tun haben. Das hilft schon. Dafür bleiben andererseits Gäste, die sonst als Touristen kommen, fern. Die touristische Infrastruktur hat stark gelitten. Viele Kollegen sind immer noch dabei, die Schäden zu beseitigen oder suchen händeringend nach Handwerkern. Das ist eine Sonderbelastung, die noch zu Corona hinzukommt. Die Lage der NRW-Hotellerie insgesamt ist aber sehr divers. In einigen Betrieben geht es wieder aufwärts. In den Großstädten haben die Häuser vor allem mit ausbleibenden Geschäftskunden zu kämpfen. Das Messegeschäft liegt am Boden. Viele Präsenzmeetings wurden in der Pandemie virtuell abgehalten. Da wird auch künftig ein Teil des Geschäftes wegbrechen.

Was erwarten Sie jetzt von der Politik?

Rothkopf Die Beschränkungen müssen jetzt dringend aufgehoben werden. Die Akzeptanz der Gäste lässt im Übrigen auch zunehmend nach.

De facto hat aber die Beherbergung doch unter 3G-Bedingungen stattgefunden.

Rothkopf Ja, aber nur für Geschäftskunden und nicht für Privatreisende. Für Restaurantgäste galten dann im Hotel noch einmal andere Regelungen als Hotelgäste. Es war während der Pandemie immer unübersichtlich für uns, unsere Beschäftigten und unsere Gäste. Ein weiteres Beispiel: Trauerfeiern. Wir waren dazu angehalten, die Impf- oder Testnachweise vor Betreten unserer Lokalität zu überprüfen. Wenn sie dann in den Wintermonaten 40 Teilnehmer einer Trauerfeier überprüfen müssen, die gerade ganz andere Sorgen haben, und eine 80-Jährige eine halbe Stunde draußen bei Kälte und Regen stehen muss, ist das schon eine unangenehme Situation. All dies widerspricht unserer DNA. Wir sind Gastgeber, wurden aber zu Kontrolleuren gemacht.

Wie groß ist ihre Sorge, dass es nicht erst bis zum Herbst dauert, bis Sie wieder mit Einschränkungen zu tun bekommen? Gerade ist die neue Virus Variante BA.2 auf dem Vormarsch.

Rothkopf Die Sorge ist immens, um nicht zu sagen: existenzbedrohend. Die Unsicherheit bleibt, die Perspektive ein Problem. Zumal wir mit einem weiteren Problem konfrontiert sind: Der Fachkräftemangel, der ja schon vor der Pandemie da war, wird für uns nun zu einer echten Belastungsprobe. Bei mir im Haus sind zwei Leute gegangen, die jetzt im Gartenbau tätig sind. Mit der anhaltenden Perspektivlosigkeit ist es den Mitarbeitern nicht zu verdenken, wenn sie von der Fahne gehen. Diese Perspektive muss uns die Politik geben.

Schon vor der Pandemie waren allerdings Löhne und Arbeitsbedingungen vor allem in der Gastronomie ein Problem.

Rothkopf In den letzten Jahren vor der Pandemie sind unsere Beschäftigtenzahlen um rund 100.000 auf über 400.000 gestiegen, auch wenn wir noch mehr Beschäftigte gebrauchen könnten. Wir liegen mit unserem Tarifvertrag in der untersten Lohngruppe auch deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn, ab 1. Mai bei 12,50 Euro. Aber klar, der Arbeitskräftemangel bleibt eine riesige Herausforderung und auch das Grundproblem, dass die deutsche Gesellschaft nicht bereit ist, einen fairen Preis für Lebensmittel zu bezahlen. Das merken Produzenten und der Handel, das merken aber auch wir.

NRW ist beim Schließen der Clubs und Diskotheken vorangegangen. Wie ist dort die Situation?

Rothkopf Unsere Mitglieder sehnen natürlich die Öffnung herbei. 2022 wird aber für die ganze Branche ein Jahr der Wahrheit: Bleiben sie weiter am Markt oder geben sie auf? Wenn gelockert wird, dann werden die Hilfen auch zurückgefahren werden, bei einem noch nicht voll anlaufenden Betrieb. Viele haben zusätzlich Kredite aufnehmen müssen. Das wird dafür sorgen, dass der ein oder andere sich nicht weiter am Markt behaupten kann. Auf diese Problemlage weisen wir als Dehoga auch immer hin.

Das heißt, Sie wollen längere Wirtschaftshilfen?

Rothkopf Auf jeden Fall. Und zwar über das Ende der Pandemie hinaus, abhängig von der Betroffenheit der Unternehmen. Gleiches gilt für den vereinfachten Zugang zum Kurzarbeitergeld und die Übernahme der Sozialbeiträge. Dies hilft den Unternehmen wirklich weiter. Ein Restart- und Durchstartpaket muss geschnürt werden. Wir haben zwei Jahre verloren, in denen wir unsere Betriebe nicht weiterentwickeln konnten und viele Investitionen, auch in Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit, auf der Strecke geblieben sind. Zudem sollte die Politik den reduzierten Mehrwertsteuersatz für Speisen über den 31. Dezember hinaus verlängern und auch auf Getränke ausweiten. Das wäre ein wichtiges Signal und ein sehr wertvoller Beitrag, um den Unternehmen und ihren Beschäftigten jetzt und perspektivisch zu helfen. Außerdem braucht NRW eine umfassende Stärkung des Tourismus sowohl im Bereich des Geschäfts- wie des Privattourismus, damit er wieder das sein kann, was es vor der Krise war: eine Wachstumsbranche. Dazu gehört auch, so zentrale Punkte wie eine verbesserte Infrastruktur und das Thema Mobilität mitzudenken.

Was halten Sie von einer allgemeinen Impfpflicht, um für den Herbst gerüstet zu sein?