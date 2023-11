Sorge vor Schließungen NRW-Kitas in Geldnot – FDP fordert neue Regeln schon für 2024

Angesichts breiter Proteste, bitterer Klagen und bedrohlicher Geldnöte in der Kita-Landschaft in NRW ringt die Politik um Lösungen. Wegen Inflation und Gehaltssteigerungen klafft vor den Kindergärten eine Finanzierungslücke. Sie brauchen mehr Geld. Die Pauschalzahlungen durch das Land werden aber immer erst zu Beginn eines neuen Kita-Jahres angepasst, also im August.