Debatte um Schulmilch-Förderung: NRW will Eltern befragen

NRW-Verbraucherministerin will Eltern zum Schulmilchprogramm befragen

Debatte um Getränke-Förderung an Schulen

Düsseldorf Nordrhein-Westfalens Verbraucherministerin Ursula Heinen-Esser will in der Debatte über Schulmilch und die Förderung gezuckerter Getränke die Eltern befragen.

Derzeit werde eine solche Befragung zusammen mit dem Schulministerium vorbereitet, sagte die Ministerin der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Sie wolle den Eltern nicht vorschreiben, was ihre Kinder zu trinken hätten, und wissen, wie Mutter und Vater zur Förderung stehen.

„Wir werden das in diesem Schuljahr intensiv begleiten und nach der Elternbefragung entscheiden, wie wir weiter damit umgehen“, kündigte die Ministerin an. Kritiker bemängeln, dass Kinder sich mit gezuckerten Produkten an eine falsche Ernährung gewöhnen. Die Verbraucherorganisation Foodwatch hatte deswegen mehrere Bundesländer zu einem Subventionsstopp aufgefordert.