Streit um Industriestrompreis Eine Brücke für den Kanzler

Es ist vor allem die SPD, die sich an diesem Vormittag im Düsseldorfer Landtag quälen muss. Erst vor eineinhalb Wochen hatte ihr Bundeskanzler Olaf Scholz bei einem Auftritt auf dem NRW-Unternehmertag in aller Deutlichkeit einem Industriestrompreis eine Absage erteilt und damit einen Sturm der Empörung losgetreten. Nicht nur von Wirtschaftslenkern kam massiver Widerstand. Auch die Industriegewerkschaften trommelten fleißig für den subventionierten Strom. Die Landesregierung mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und seiner Stellvertreterin Mona Neubaur (Grüne) an der Spitze forderten den Kanzler zum Umdenken auf. Am Freitagmorgen hat Schwarz-Grün das Thema als aktuelle Stunde im Landtag auf die Tagesordnung gebracht.