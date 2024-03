Debatte in NRW um Änderungen Das Abitur muss überall gleich viel wert sein

Ein fünftes Prüfungsfach ist im Gespräch, über alternative Prüfungsformen und „Lernleistungen“ wird debattiert: Es gibt Ideen für Änderungen am NRW-Abitur. Das macht direkt nervös. Erstens, weil das Abitur eine Institution von Wert und Ruf ist. Man will nicht, dass daran herumexperimentiert wird. Zweitens, weil das Schulsystem ohnehin völlig überlastet ist. Bloß keine Änderungen, wenn es nicht unbedingt nötig ist, möchte man rufen. Bloß keine neuen Anforderungen an Lehrkräfte! Bloß nichts, was neben all den deprimierenden Bildungsstudien noch mehr Unruhe ins System bringt.