Debatte im Landtag zur Corona-Krise : FDP übt scharfe Kritik an Laschets Epidemiegesetz

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet im Düsseldorfer Landtag. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Selbst der liberale Koalitionspartner hat Vorbehalte gegen das NRW-Epidemiegesetz. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ist zu weitreichenden Änderungen bereit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kirsten Bialdiga

Das geplante NRW-Epidemiegesetz hat nicht nur in den Reihen der Opposition, sondern selbst in der FDP-Fraktion große verfassungsrechtliche Bedenken ausgelöst. „In unserer Fraktion gab es an Teilen des Entwurfs ganz erhebliche Zweifel“, sagte FDP-Fraktionschef Christof Rasche in der Debatte zur Einbringung des Gesetzes in den Landtag. Der Ruf, insbesondere den Paragrafen zu streichen, der im Epidemiefall eine Dienstpflicht für Angehörige medizinischer und pflegerischer Berufe vorsieht, sei in der Fraktion sehr laut geworden.

Auch Vizeministerpräsident Joachim Stamp (FDP) forderte, den Gesetzentwurf des schwarz-gelben Landeskabinetts gründlich zu diskutieren. Er stehe mit dem früheren liberalen Innenminister Gerhart Baum in engem Austausch, der ebenfalls Verbesserungsmöglichkeiten sehe. Es müsse insbesondere über die Frage einer Befristung und die geplanten Beschränkungen der Rechte des Landesparlaments gesprochen werden. „Ich sehe die Chance und berechtigte Hoffnung, dass NRW ein solches Gesetz besser macht als der Bund und Bayern“, sagte Stamp.

Die Äußerungen des Koalitionspartners machen deutlich, dass NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) mit seinem Einlenken am Vortag einer Regierungskrise offenkundig nur knapp entkommen ist. Die schwarz-gelbe Landesregierung verfügt im Landtag nur über eine Mehrheit von einer Stimme. Auf Proteste der Opposition hin hatte sich Laschet am Dienstag zu Kompromissen bereit gezeigt und den Zeitplan gestreckt. Das Gesetz soll nun auch mit Sachverständigen beraten und erst am Gründonnerstag verabschiedet werden.

Laschet sagte nun im Landtag, auch ihm sei das geplante Gesetz „kein Herzensanliegen“. Es gelte aber handlungsfähig zu bleiben, falls es zum Tag X komme und das Gesundheitssystem wegen der Corona-Krise zusammenbreche. Dann müsse es möglich sein, etwa Personal aus den Verwaltungen zum Dienst in Krankenhäusern holen zu können, die Arbeitsfähigkeit der Kommunen zu erhalten und die Bildungslaufbahnen der Schüler abzusichern. Wenn es Kritik an dem Gesetz gebe, müsse sie berücksichtigt werden.

SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty betonte, dass die Opposition in der Krise zur Zusammenarbeit mit der Landesregierung bereit sei. Die SPD werde aber kein verfassungswidriges Gesetz unterstützen: „Die Corona-Krise ist keine Krise der Demokratie und des Parlamentarismus, niemand darf sie dazu machen.“ Der Gesetzentwurf sehe aber an acht Stellen eine Einschränkung der gesetzgeberischen Rechte des Parlaments vor: „Diesen Freifahrtschein können wir Ihnen so nicht ausstellen.“ Der frühere NRW-Justizminister warf der Landesregierung bei der Formulierung der Gesetzesnovelle überdies handwerkliche Fehler vor. Es seien nicht alle Grundgesetzartikel genannt, die das Epidemiegesetz berühre, dies verstoße gegen das Zitiergebot.

Lesen Sie auch Debatten im Landtag : Corona-Soforthilfen sollen ab Ende der Woche ausgezahlt werden

Grünen-Fraktionschefin Monika Düker sah in der Zwangsverpflichtung medizinischen Personals einen Affront gegen die vielen Freiwilligen, die sich jetzt zum Dienst in Krankenhäusern meldeten: „Wir kommen in dem Gesetz mit einer freiwilligen Regelung aus.“ Es müsse zudem klargestellt werden, ob die im Gesetz vorgesehene Aussetzung von Prüfungen nur für Haupt-, Gesamt- und Realschüler gelte. „Warum beziehen wir die Gymnasien nicht ein? Wir brauchen für alle Schulformen einen Plan B“, so Düker.

AfD-Fraktionschef Markus Wagner warf der Landesregierung übereiltes Handeln vor, weil das Gesetz ursprünglih an einem einzigen Tag durch das Parlament gepaukt werden sollte. Er schlug vor, die Geltungsdauer bis zum Jahresende zu befristen.

„Die Covid-19-Epidemie zwingt die Regierung zu schnellem Handeln“, hielt CDU-Fraktionschef Bodo Löttgen der Kritik entgegen. Die Lage sei ernst und bleibe ernst. Feuerwehren dürften im Katastrophenfall auch jede Menge Eingriffe in Grundrechte vornehmen. Zudem bleibe es Sache des Parlaments, eine epidemische Lage festzustellen und damit zu bestimmen, wann das Gesetz angewandt werde.

(kib)