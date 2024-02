Nasse Böden, beschädigte Straßen Dauerregen nach dem Weihnachtshochwasser verschärft die Lage in NRW

Das Weihnachtshochwasser hat in NRW langfristige Folgen in bislang noch nicht beziffertem Ausmaß. Zuletzt verschärften die neuen Regenfälle die Lage für die Landwirtschaft und Verkehrswege. So schädigten die Überschwemmungen im Dezember insbesondere bereits bestellte Felder. Sauerstoffmangel, Verschlämmungen und möglicherweise Frostschäden sorgten für „widrige Wachstumsbedingungen“, und die Probleme halten an, so ein Sprecher der Landesregierung: „Da die Böden vielerorts immer noch zu nass sind, können Felder nicht mit Düngefahrzeugen befahren werden – dies führt zur Verschiebung der Düngesaison.“