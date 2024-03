„Stay Informed“-Datenleck Was Kitas, Schulen und Eltern jetzt wissen müssen

Der App-Anbieter Stay Informed hat auf seiner Homepage ein umfangreiches FAQ aufgestellt, das Fragen aufgreift, die Eltern, Einrichtungen und Einrichtungsträger beschäftigen. Man werde dieses aktuell halten – auch, um über weitere Schritte zu informieren, kündigte das Unternehmen an. Ein wesentlicher Rat der Firma an die Familien: Für spezifische Auskünfte zu ihrer Situation sollten sie sich an ihre jeweiligen Einrichtungsträger wenden.