Darius Dunker, 49 Jahre, Aachen, Vater eines vierjährigen Sohnes und Mitglied im Landeselternbeirat

„Die beiden größten Probleme von Kitas hier in NRW sind der Personalmangel und der viel zu langsam voranschreitende Platzausbau. Wenn Eltern froh sein müssen, überhaupt einen Platz für ihr Kind zu bekommen, können sie leider kaum noch bestimmen, welche Kita sie vom Konzept her überzeugt. Die im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Maßnahmen zur Beseitigung des Personalmangels reichen nicht aus. Wenn man den Fachkräftemangel in sozialen und pädagogischen Berufen wirklich überwinden will, muss man diese Berufe gesellschaftlich und finanziell aufwerten.

Außerdem würde ich mir mehr Mitbestimmungsrechte für Eltern in den Kitas wünschen. Dabei geht es nicht darum, den Erziehern ihre Expertise streitig zu machen, sondern darum, gemeinsam die beste Lösung für die Kinder zu finden.“