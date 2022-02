Studie zu Spielorten und Problemgastronomie : Illegales Glücksspiel auf dem Vormarsch in NRW

Düsseldorf/Berlin Der neue Glücksspielstaatsvertrag sollte Klarheit schaffen. Doch die Spiel- und Wettszene entzieht sich zunehmend dem Gesetz – auch auf dem Land.

Neben Betrieben in ganz Deutschland suchte Trümper, der zugleich Geschäftsführer des Arbeitskreises Spielsucht ist, verdächtige Glücksspielstätten in 45 NRW-Kommunen auf. An 261 Orten fand der Glücksspielexperte klare Verstöße gegen das Ordnungs- und Strafrecht. 217 der Spielstätten lassen sich als illegal qualifizieren, weil dort verbotene Geldspielgeräte wie Fungames aufgestellt sind oder mehr als zwei Automaten pro Gaststätte vorhanden sind. Beides untersagt die Spielverordnung. 44 Betriebe ordnete die Studie der Problemgastronomie zu, weil entweder Infomaterial über Spielsucht fehlte, die Glücksspielgeräte ohne Karte bespielbar waren oder ein Restaurantbetrieb nur zum Schein existierte.

Die Zunahme illegaler Spieltätigkeit lässt sich laut Feldstudie auch bundesweit beobachten. Dort wurden 1408 problematische Standorte in 13 Bundesländern und 150 Kommunen aufgesucht. Die Untersuchung bezeichnete 968 Betriebe als illegal, in 626 standen die verbotenen Fungames-Geräte, in anderen wurde die Zahl der erlaubten Geldspielgeräte zum Teil deutlich überschritten. 480 Spielstätten zählte der Bericht zur Problemgastronomie aus den gleichen Gründen wie in NRW. Zugleich fand der Autor der Studie heraus: „Illegale Spielgeräte gibt es nicht nur in den Ballungsräumen der Großstädte, sondern auch immer häufiger in mittleren und kleinen Städten.“ Seine Einschätzung wird auch von unabhängigen Experten geteilt. „Gerade für junge Männer mit viel Zeit und in prekären Lebenslagen sind illegale Spielorte attraktiv, weil sie neben höheren Gewinnmöglichkeiten auch soziale Bedürfnisse befriedigen“, sagte Christoph Nieden, der als selbstständiger Sozialpädagoge bundesweit Spielsuchtseminare leitet.