Tierrisse am Niederrhein : Das erlaubt die neue Wolfsverordnung

Tierrisse am Niederrhein

Für die Wölfe am Niederrhein könnte es künftig ungemütlicher werden. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Düsseldorf Der Umgang mit sogenannten Problem-Wölfen in Nordrhein-Westfalen soll künftig klarer geregelt werden. Das Kabinett hat am Dienstag eine neue Wolfsverordnung verabschiedet. Die wichtigsten Punkte im Überblick.

Verscheuchen Wölfe, die sich Menschen, Weidetieren oder Gehegewild annähern oder sich in oder nahe bebauten Ortsteilen bewegen, dürfen verscheucht werden – etwa durch Lärm oder das Bewerfen mit Gegenständen.

VERGRÄMUNG Die nächste Stufe, die Vergrämung, darf in erster Linie von geeigneten Personen, etwa von Jägern, vorgenommen werden. Vergrämung bedeutet etwa das Beschießen mit Gummigeschossen, das Abgeben von Warn- oder Schreckschüssen, die Verwendung künstlicher Lichtquellen oder Spiegel sowie akustischer, elektrischer oder elektronischer Geräte. Dem Wolf dürfen dabei keine schwereren Verletzungen zugefügt werden. Erlaubt sind aber kleine Hautwunden oder Hämatome.

Für eine Vergrämung müssen allerdings bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein: So muss sich der erwachsene Wolf mehrfach einem Menschen, der sich weder in einem Fahrzeug noch auf einem Hochsitz aufhält, auf weniger als 30 Metern gnähert haben. Gleiches gilt für von Menschen genutzten Gebäuden.

Abschuss Das Töten des Wolfes, die sogenannte Entnahme, wird erlaubt, wenn Lanuv-Dokumente bestätigen, dass der Wolf einen Menschen verletzt, ihn unprovoziert verfolgt oder sich ihm gegenüber in sonstiger Weise unprovoziert aggressiv gezeigt hat und sich nicht verscheuchen oder vergrämen lässt. Nicht nur die Elterntiere dürfen dann entnommen werden, sondern auch die zugehörigen Welpen, sofern sich diese nicht allein oder mithilfe weiterer Rudelmitglieder versorgen können. „Bei Welpen im Alter von bis zu drei Monaten ist die Unterbringung in einem Gehege zu prüfen.“ Die Verordnung sieht zudem einen Abschuss vor, bei „ernsten wirtschaftlichen Schäden“.

Peilsender Vorgesehen ist in der Wolfsverordnung auch das Ausstatten einzelner Tiere oder auch des ganzen Wolfsrudels mit einem Sender.

„Wenn sie in Kraft tritt, sind wir neben Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen das vierte Bundesland mit einer derartigen Wolfsverordnung“, sagte NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) unserer Redaktion. Die Verordnung solle ein einheitliches Verwaltungshandeln sicherstellen und Entscheidungen der Naturschutzbehörden rechtlich absichern und unterstützen. „Am Niederrhein funktioniert die viel beschworene Co-Existenz von Wolf und Mensch einfach nicht. Das Wolfsrudel dort stresst Bürger, Schäfer, Landwirte und Ponybesitzer unglaublich.“ Auch plündert es ihren Haushalt, so die Ministerin. „Im schlimmsten Fall würde mich dieses einzelne Rudel elf Millionen Euro kosten, wenn man Herdenschutz auf allen Weiden und Pferdekoppeln im Wolfsgebiet umsetzen würde. Das ist mehr als ein Viertel des gesamten Naturschutzetats. Das ist dauerhaft nicht darstellbar.“

Der Wolf ist europarechtlich streng geschützt. Das heißt eine Entnahme ist nur unter strengen Voraussetzungen möglich. „Die werden mit der Verordnung jetzt konkretisiert“, so die Ministerin. Ein Wolf gelte als problematisch für die Weidetierhaltung, wenn er in räumlich-zeitlich engem Abstand mehrfach den empfohlenen Herdenschutz überwunden habe. „Wir prüfen, wie weit wir diesen Zeitraum fassen können.“ Künftig treffe zudem nicht mehr der Landrat alleine die Entscheidung über die Entnahme, sondern es gebe eine Beteiligung des Ministeriums. „Wichtig wäre, wenn auch die Kosten des Staates für den Herdenschutz bei der Entscheidung berücksichtigt werden könnten. Da ist aber der Bund gefragt“, so Heinen-Esser.