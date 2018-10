Das Ende der Braunkohle könnte für NRW auch eine Chance sein.

Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht bei der Demo am Mittwoch. Foto: dpa/Christophe Gateau

Die Vorschläge für eine Unterstützung des Rheinischen Reviers für die Zeit nach der Braunkohle können nur als Anfang gesehen werden. Zwei Dinge sind jetzt wichtig.

Erstens muss erreicht werden, dass es als Ersatz genügend preiswerten Strom aus Windkraft, Sonne und Gas gibt. Denn so schwierig der Wegfall von 10.000 Jobs bei RWE ist, viel bedrohlicher wäre, wenn Zehntausende weitere Stellen in der Chemie oder der Metallindustrie wegfallen. Also muss die Kommission einen flexiblen Endtermin für die Braunkohle festlegen, um bei Verzögerungen des Ausbaus alternativer Energien Zeit zu haben.