Geld für Umbauten, Sozialarbeit und eigene Ideen Das bedeutet das Startchancen-Programm für NRW-Schulen

Das Land NRW hat all seine Schulen danach untersuchen lassen, wie ihre Schülerschaft sich zusammensetzt. So entstand der „Schulsozialindex“: Je höher der Wert in dieser Auflistung, desto größer sind die Herausforderungen, mit denen die jeweilige Einrichtung es zu tun hat – allem voran durch Armut und Migrationsanteil. Nun werden alle Grundschulen in den Schulsozialindexstufen 6 bis 9 und alle weiterführenden Schulen in den Sozialindexstufen 7 bis 9 in das Startchancen-Programm eingeladen. Wo die eigene Schule liegt, kann jeder auf dieser Seite des Schulministeriums nachlesen („Sozialindexstufen der einzelnen Schulen“). Förderschulen und Berufskollegs sind im Sozialindex nicht erfasst, unter ihnen wurde aber nach entsprechenden Kriterien eine Auswahl getroffen. Die Liste der ersten 400 Schulen, die zum Programm eingeladen sind – geordnet nach Städten – findet sich auf dieser Seite des Schulministeriums („Vorauswahl teilnahmeberechtigter Schulen“). Die Einrichtungen werden aber nicht automatisch zu Startchancen-Schulen. Sie und ihre Schulträger – also die Städte und Gemeinden – müssen zustimmen.