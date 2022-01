Kontaminiertes Löschwwasser im Rhein : Currenta und Behörden müssen zügig aufklären

Meinung Düsseldorf Die Umweltministerin vollzieht im Umgang mit dem Chempark-Betreiber Currenta einen Kursschwenk. Die Untersagung des Weiterbetriebs der Anlage schmerzt das Unternehmen und baut Druck auf. Doch auch die Behörden müssen sich unangenehme Fragen gefallen lassen.

Die Vorfälle werfen unangenehme Fragen auf, die Unternehmen und Landesregierung dringend beantworten müssen. Dass offenbar auch die Landesregierung mit Currenta die Geduld verliert, belegt eine harsche Maßnahme, die Umweltministerin Ursula Heinen-Esser in der vergangenen Woche verhängte: Sie entzog der Müllverbennungsanlage die Betriebserlaubnis. Dieser Vorgang stellt einen Kursschwenk der Ministerin dar. Als Currenta unmittelbar nach der Explosion es nicht schaffte, den Behörden zeitnah präzise mitzuteilen, welche giftigen Stoffe sich in den Lagertanks befunden hatte, war Heinen-Essers Verständnis noch sehr viel größer gewesen. Doch auch schon damals war es merkwürdig, dass eine Firma in einem derart sensiblen Bereich nicht auf Knopfdruck solch zentrale Informationen liefern konnte. Noch dazu in einem Moment, in dem die Bevölkerung maximal verunsichert war.