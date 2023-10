NRW-Justiz Burgfriede im Cum-ex-Streit

Nach dem Dauerstreit der vergangenen Monate haben sich Limbach, Brorhilker und die Leitung der Kölner Staatsanwaltschaft am Mittwoch darauf verständigt, dass es auf der Ebene unterhalb der Cum-Ex-Ermittlungschefin vier zusätzliche Gruppenleiter geben soll, die unter anderem Koordinationsaufgaben zwischen den einzelnen Teilen der Brorhilker-Hauptabteilung wahrnehmen und die führende Ermittlerin entlasten sollen. Die sollen aus dem vorhandenen Personalbestand geschaffen werden, also quasi per Beförderung entstehen. Spätestens Anfang 2024 soll es vier zusätzliche Planstellen in der Hauptabteilung geben. Das sei genau das, was aus Sicht von Brorhilker ausreichend sei, sagte Limbach am Donnerstag vor dem Rechtsausschuss im Düsseldorfer Landtag. Die Hauptabteilung würde dann also mit 40 Beschäftigten tätig werden. Der Plan, eine zweite Hauptabteilung mit einem eigenen Chef zu installieren, werde nicht weiter verfolgt. Im Juli 2024 soll dann geprüft werden, ob sich die Veränderungen bezahlt gemacht haben. Zudem wird in NRW ein Gesprächsformat zwischen Innen-, Finanz- und Justizministerium installiert, das auf die „Verbesserung und Verstetigung der Zusammenarbeit bei den Ermittlungen zielt", wie Limbach es formuliert.