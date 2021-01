Wegen Corona : SPD-Fraktion in NRW für „Freischuss“ bei Abiturprüfungen

Düsseldorf Ein „Freischuss“ würde kurzfristig Druck von den Schülern nehmen, sagte der SPD-Schulexperte und stellvertretende Fraktionschef Jochen Ott. Bislang wird jedoch an allen Abschlussprüfungen festgehalten.

Die oppositionelle SPD-Landtagsfraktion im nordrhein-westfälischen Landtag hat sich angesichts der Corona-Einschränkungen für einen „Freischuss“ bei den Abiturprüfungen in diesem Jahr ausgesprochen. Das würde kurzfristig Druck von den Schülern nehmen, „gerade in der jetzigen Situation, wo viele Jugendliche sehr nervös sind“, sagte der SPD-Schulexperte und stellvertretende Fraktionschef Jochen Ott am Montag in Düsseldorf. Für den Herbst solle daher ein „zweiter Prüfungskreislauf“ angeboten werden.