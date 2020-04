Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zu drohenden Grenzschließungen : Grenzkontrollen sind der Albtraum der europäischen Idee

Die deutsch-niederländische Grenze bei Venlo. (Archiv). Foto: dpa/Christoph Reichwein

Meinung Düsseldorf Die Landesregierung appelliert an die Bürger, auch bei schönem Wetter und an den Ostertagen auf Reisen zum Beispiel in die Niederlande zu verzichten. Gegen Grenzkontrollen wehrt sich NRW aber. Und das ist richtig so.