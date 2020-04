Corona-Pandemie : Erste NRW-Städte führen Maskenpflicht ein

Düsseldorf NRW-Gesundheitsminister Laumann lehnt eine landesweite Schutzmasken-Vorschrift, wie sie gerade in Bayern eingeführt wurde, ab. Dennoch gehen erste NRW-Städte jetzt auf einene Faust diesen Weg. Wäre eine einheitliche Regelung sinnvoll?

Erneut hat Bayerns Ministerpräsident vorgelegt: Markus Söder (CSU) kündigte an, Schutzmasken im öffentlichen Personennahverkehr und im Einzelhandel verpflichtend vorzuschreiben – jetzt haben einzelne NRW-Kommunen reagiert. Die Stadt Münster ordnete an, dass dort in Läden, auf Märkten und in Bussen vom kommenden Montag an Mund- und Nase mit Alltagsmasken oder einem Schal bedeckt sein müssen. Die Stadt Dorsten führte eine Maskenpflicht in öffentlichen Verwaltungsgebäuden ein.