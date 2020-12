Impfbeginn in NRW : Das Land drückt sich um Impfkriterien

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann überlässt die Entscheidung, welche Einrichtungen zuerst den Impfstoff bekommen sollen, den Kommunen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Meinung Düsseldorf Am 27. Dezember soll es endlich soweit sein: Die Impfungen gegen das Coronavirus in Deutschland beginnen. Doch bei der Frage, welche Einrichtungen in NRW zuerst den Impfstoff erhalten sollen, wälzt das Land die Verantwortung auf die Kommunen ab – und drückt sich so vor klaren Kriterien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

Es ist die gute Nachricht in einem an guten Nachrichten armen Jahr: Der Impfstoff gegen das Coronavirus kommt. Und er kommt schon bald. Am Sonntag nach Weihnachten sollen die mobilen Teams von den in Rekordtempo aus dem Boden gestampften Impfzentren aus in die Region starten und in den Seniorenheimen Bewohner und Personal gegen das Virus impfen. Man darf zu Recht stolz auf alle Mitwirkenden an dieser gewaltigen Aufgabe sein.

Etwas zu einfach macht es sich das Land allerdings, wenn seine Akteure bei einer der zentralen Fragen achselzuckend mit den Fingern auf Landräte und Oberbürgermeister zeigen. Es geht darum, welche Einrichtungen denn nun zuerst mit dem knappen Gut Impfstoff beglückt werden sollen. Der Gesundheitsminister hat zwar beispielhaft gesagt, es könnten etwa die Einrichtungen zuerst zum Zuge kommen, die sich besonders auf an Demenz erkrankte Menschen spezialisiert haben. Warum er sich um klare Vorgaben drückt, ist jedoch schleierhaft, und es wirkt ein wenig so, als komme ihm der Föderalismus in diesem Fall gerade recht. Schließlich ziehen ja die Kommunalvertreter den Unmut der Heime auf sich, die nicht zum Zuge kommen. Mit regionalen Besonderheiten lässt sich in diesem Fall nur schwer argumentieren.