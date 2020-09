19 Seiten langes Schriftstück : Vize-Regierungschef möchte Coronaschutzverordnung in NRW entrümpeln

Vize-Regierungschef möchte Coronaschutzverordnung in NRW entrümpeln

Düsseldorf Die nächste Version der Coronaschutzverordnung für NRW soll nach Meinung des stellvertretenden NRW-Ministerpräsidenten Joachim Stamp kurzer und verständlicher werden. Bislang ist sie bereits 19 Seiten lang.

Der stellvertretende nordrhein-westfälische Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) möchte die stetig angewachsene Coronaschutzverordnung auf das Wesentliche beschränken. „Wir brauchen eine transparente, schlanke und für die Bürgerinnen und Bürger leicht nachvollziehbare Verordnung“, sagte der FDP-Politiker am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. In den vergangenen sechs Monaten sei die bisherige Verordnung auf inzwischen 19 Seiten, 19 Paragrafen und 41 Bußgeld-Tatbestände angewachsen. Die aktuelle Version gilt zunächst noch bis einschließlich Dienstag nächster Woche.