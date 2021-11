Entwicklung der Pandemie : Zahl der Neuinfektionen und Inzidenzwert in NRW steigen weiter

Zahl der Neuinfektionen und Inzidenzwert in NRW steigen weiter

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages wieder einen bisherigen Höchstwert erreicht. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 192,3. Ein Überblick über die Region.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages ist in Nordrhein-Westfalen auf einen Spitzenwert gestiegen. Binnen 24 Stunden infizierten sich 7635 Menschen, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag hervorgeht. 24 neue Todesfälle registrierten die Gesundheitsämter.

Bereits am Mittwoch hatte das RKI 7013 neue Fälle in NRW - und damit einen bisherigen Höchstwert - gemeldet. Seit Beginn der Pandemie hatte zuvor der höchste Wert innerhalb von 24 Stunden bei 6804 Neuinfektionen am 23. Dezember 2020 gelegen.