Corona-Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz in NRW sinkt auf 69,4

Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW ist erneut gesunken und liegt bei 69,4. Die meisten Infektionen gibt es in Hagen, die wenigsten in Münster. Ein Überblick über die Kreise und Städte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Erneut ist in Nordrhein-Westfalen die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche leicht zurückgegangen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts von Samstag sank die Sieben-Tage-Inzidenz auf 69,4. Am Vortag hatte sie bei 73,4 gelegen. Den nordrhein-westfälischen Gesundheitsämtern sind innerhalb eines Tages 1648 neue Infektionen gemeldet worden. 9 Todesfälle wurden im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. (Stand alle Zahlen: 23. Mai 2021)

Das Infektionsgeschehen im Land ist dabei je nach Region sehr unterschiedlich: Wurden in Hagen mit 123 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der vergangenen Woche registriert, lag der wichtige Neuinfektionswert in Münster bei 17,1. Insgesamt lagen am Sonntag mit Hagen, Remscheid, dem Kreis Mettmann und Bielefeld noch vier Regionen über der Marke von 100. Elf Kreise und kreisfreie Städte liegen inzwischen unter der Marke von 50, ab der weitere Lockerungen in Aussicht stehen, wenn diese Entwicklung stabil bleibt.

Lesen Sie auch Übersicht mit Grafik : Welche Corona-Lockerungen ab wann gelten

Die größte NRW-Stadt Köln liegt nach mehreren Schwankungen über und unter 100 jetzt wieder bei 92,1. Die Landeshauptstadt Düsseldorf steigt leicht auf eine Inzidenz von 63,5.

Die Reproduktionszahl, auch als R-Wert bekannt, liegt den Berechnungen des Forschungszentrums Jülich zufolge momentan bei 0,84 Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Er ist gegenüber des Vortags leicht gesunken.

Die zehn Städte und Gemeinden mit den höchsten Werten bei der Sieben-Tage-Inzidenz sehen Sie hier:

Hagen 123,0 Remscheid 115,9 Bielefeld 104,4 Kreis Mettmann 100,9 Gütersloh 98,1 Leverkusen 95,9 Region Aachen 95,1 Gelsenkirchen 93,2 Köln 92,1 Märkischer Kreis 91,7

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(siev/th/jco/top/dtm/mba/chal/bsch)