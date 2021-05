Corona-Pandemie : Das sind die Kreise und Städte in NRW mit den höchsten Inzidenzen

Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW ist erneut gesunken und liegt bei 79,9 . Die meisten Infektionen werden gab es in Hagen, die wenigsten in Münster mit 16,5. Ein Überblick über die am stärksten betroffenen Kreise und Städte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Wochenwert der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen sinkt weiter. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch einen Wert von 79,9 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen - nach 86,4 am Dienstag. Dem RKI wurden binnen eines Tages 2266 Neuinfektionen gemeldet. 41 Menschen verstarben im Zusammenhang mit dem Coronavirus. (Stand alle Zahlen: 19. Mai 2021)

In nur noch acht der 53 Kreise und kreisfreien Städte liegt die Inzidenz über der Marke von 100. Bleibt es stabil unter dieser Schwelle, sind Lockerungen wie Öffnungen der Außengastronomie gestattet. Über dem Wert von 165, ab dem Präsenzunterricht in Schulen verboten ist, liegt weiterhin nur noch Hagen mit nun 175,4. Eine Inzidenz von unter 50 wurde in Münster registriert sowie in den drei Kreisen Coesfeld, Soest und Siegen-Wittgenstein. Die größte NRW-Stadt Köln bleibt auf über 100 und liegt jetzt bei einem Inzidenzwert von 101,5. Die Landeshauptstadt Düsseldorf sinkt auf eine Inzidenz von 72,5.

Lesen Sie auch Übersicht mit Grafik : Welche Corona-Lockerungen ab wann gelten

Die Reproduktionszahl, auch als R-Wert bekannt, liegt den Berechnungen des Forschungszentrums Jülich zufolge momentan bei 0,9. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Er ist gegenüber des Vortags leicht gestiegen.

Die zehn Städte und Gemeinden mit den höchsten Werten bei der Sieben-Tage-Inzidenz sehen Sie hier:

Hagen 175,4 Leverkusen 125,2 Kreis Mettmann 117,2 Bielefeld 114,6 Remscheid 110,5 Wuppertal 105,6 Köln 101,5 Oberbergischer Kreis 101,1 Dortmund 99,3 Krefeld 98,9

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(siev/th/jco/top/dtm/mba/chal/bsch)