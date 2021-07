Corona-Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter - Düsseldorf mit höchstem Wert

Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Düsseldorf Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist erneut leicht gestiegen. Die Inzidenz lag am Samstag bei 6,6 und damit 0,7 höher als am Vortag. Fünf Kreise und Städte haben Werte über zehn, darunter auch Düsseldorf und Köln. Ein Überblick über die höchsten Inzidenzen.

In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Samstag erneut leicht gestiegen. Die Inzidenz kletterte auf 6,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorging. Am Vortag hatte die Kennziffer noch bei 5,9 gelegen. Bundesweit betrug die Inzidenz am Samstag 5,8 und lag damit um 0,3 höher als einen Tag zuvor.

In 24 Stunden waren in NRW zuletzt 276 Neuinfektionen hinzugekommen, zudem hat es 6 Covid-19-Todesfälle gegeben. Insgesamt sind in der Pandemie in NRW 17.203 Menschen in Zusammenhang mit einer Infektion gestorben.

Fünf der 53 Kreise und kreisfreien Städte in dem Bundesland hatten am Mittwoch eine zweistellige Inzidenz. Am höchsten liegt aktuell Düsseldorf mit 16,4. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz hatte am Samstag Coesfeld mit 2,3.

Die Landesregierung hatte zunächst Lockerungsschritte in drei Inzidenzwert-Stufen vorgenommen. Was die Stufen 1 bis 3 in der Praxis für Lockerungen bedeuten und bei welchen Inzidenzwerten sie greifen, lesen Sie hier.

Ab Freitag, dem 9. Juli gibt es in NRW eine neu eingeführte „Stufe 0“. Diese gilt für Kommunen, die dauerhaft eine Sieben-Tage-Inzidenz unter 10 haben, wie Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann bekannt gegeben hat. In Stufe Null fallen beispielsweise Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln weg. Eine Rückkehr zum „Leben wie vor Corona“ soll laut Minister in weiten Teilen möglich sein. Bei landesweiter Stufe Null sind auch Volksfeste und Stadtfeste möglich, Besucher müssen einen negativen Test vorweisen. Alle Details zu der Frage, was nun wo erlaubt wird, lesen Sie hier.

Die zehn Städte und Gemeinden mit den höchsten Werten bei der Sieben-Tage-Inzidenz sehen Sie hier:

Düsseldorf 16,4 Köln 14,1 Hamm 13,3 Lippe 12,7 Borken 12,7 Münster 9,5 Siegen-Wittgenstein 9,4 Rhein-Kreis Neuss 9,1 Hochsauerlandkreis 8,9 Essen 8,2

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

