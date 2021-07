Corona-Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz in NRW steigt weiter

Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Düsseldorf Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist erneut gestiegen. Die Inzidenz lag am Donnerstag bei 9,4 und damit über dem Bundesdurchschnitt. Trauriger Spitzenreiter bleibt Düsseldorf. Ein Überblick über die höchsten Inzidenzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist weiter gestiegen. Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 9,4 - nach 8,2 am Mittwoch. Die Zahl gibt die binnen einer Woche gemeldeten Infektionen pro 100.000 Einwohner an. Innerhalb eines Tages wurden 380 neue Infektionen und 10 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt.

Nach wie vor ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf am höchsten - lag jedoch am Donnerstag mit 23,5 etwas niedriger als am Vortag (24,9). In Köln dagegen stieg der Wert von 18,1 auf 19,6. Auch in Borken nahm die Inzidenz wieder zu, und zwar von 14,3 auf 16,2. Insgesamt war der Wert in 17 Kreisen und kreisfreien Städten zweistellig. Eine Inzidenz unter 5 gab es in Herne (3,2), Herford (3,6), Coesfeld (3,6), Euskirchen (4,1) und Unna (4,3).

Lesen Sie auch Übersicht mit Grafik : Welche Corona-Lockerungen ab wann gelten

Seit am vergangenen Freitag die entschärfte Coronaschutzverordnung mit wesentlichen Lockerungen in NRW in Kraft getreten war, ist die landesweite Inzidenz stetig gestiegen.

In Nordrhein-Westfalens Nachbarland Niederlande ist die Inzidenz allerdings ungleich höher. Dort lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bei rund 270 Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Düsseldorf 23,5 Köln 19,6 Borken 16,2 Kreis Düren 14,4 Münster 13,3 Rhein-Kreis Neuss 12,8 Oberhausen 12,8 Krefeld 12,8 Leverkusen 12,2 Minden-Lübbecke 11,6

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(siev/th/jco/top/dtm/mba/chal/bsch)