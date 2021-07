Corona-Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz in NRW steigt auf 7,5

Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Düsseldorf Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist erneut leicht gestiegen. Die Inzidenz lag am Dienstag bei 7,5 und damit über dem Bundesdurchschnitt. Trauriger Spitzenreiter bleibt Düsseldorf. Ein Überblick über die höchsten Inzidenzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist weiter gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte am Dienstag auf 7,5 (Vortag: 7,1), wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Zuletzt hatte der Wert am 22. Juni mit 8,2 höher gelegen. Die Zahl gibt die in sieben Tagen gemeldeten Infektionen pro 100.000 Einwohner an. Den Gesundheitsämtern wurden 192 Infektionen bekannt. Elf Menschen starben in Verbindung mit dem Coronavirus. (Stand aller Zahlen: 13. Juli)

In sieben Städten und Kreisen lag die Inzidenz über 10. Den höchsten Wert in NRW wies weiterhin die Landeshauptstadt Düsseldorf mit 24,0 auf. Köln verzeichnete einen Wochenwert von 16,7, der Kreis Borken 14,8. Nur wenige Neuinfektionen gab es in Herford mit einer Inzidenz von 1,6 und in Unna (1,5).

Lesen Sie auch Übersicht mit Grafik : Welche Corona-Lockerungen ab wann gelten

Die Landesregierung hatte zunächst Lockerungsschritte in drei Inzidenzwert-Stufen vorgenommen. Was die Stufen 1 bis 3 in der Praxis für Lockerungen bedeuten und bei welchen Inzidenzwerten sie greifen, lesen Sie hier.

Die zehn Städte und Gemeinden mit den höchsten Werten bei der Sieben-Tage-Inzidenz sehen Sie hier:

Düsseldorf 24,0 Köln 16,7 Borken 14,8 Hamm 13,3 Oberhausen 11,9 Münster 10,8 Lippe 10,1 Kreis Düren 9,5 Solingen 9,4 Rhein-Kreis Neuss 9,3

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(siev/th/jco/top/dtm/mba/chal/bsch)