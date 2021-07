Corona-Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen auf 10,6 gestiegen

Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Düsseldorf Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist erneut gestiegen. Die Inzidenz lag am Freitag bei 10,6 und damit über dem Bundesdurchschnitt. Trauriger Spitzenreiter bleibt Düsseldorf. Ein Überblick über die höchsten Inzidenzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen auf 10,6 gestiegen. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Samstag (Stand: 0 Uhr) hervor. Am Freitag hatte die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 10,0 gelegen. Am Samstag vergangener Woche betrug die Kennziffer 7,4.

Nach wie vor ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf am höchsten - sie stieg am Samstag auf 31,4. Landesweit haben 22 Städte und Kreise einen Inzidenzwert von 10,0 oder höher.

Lesen Sie auch Übersicht mit Grafik : Welche Corona-Lockerungen ab wann gelten

Seit die entschärfte Coronaschutzverordnung mit wesentlichen Lockerungen in NRW in Kraft getreten ist, ist die landesweite Inzidenz stetig gestiegen.

In Nordrhein-Westfalens Nachbarland Niederlande ist die Inzidenz allerdings ungleich höher. Dort lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag bei rund 401 Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Düsseldorf 31,4 Köln 18,7 Oberbergischer Kreis 17,6 Leverkusen 16,5 Borken 15,6 Kleve 15,0 Oberhausen 13,8 Aachen 13,6 Krefeld 13,6 Münster 13,3

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(siev/th/jco/top/dtm/mba/chal/bsch)