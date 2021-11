Entwicklung der Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz in NRW steigt weiter - drei Kreise über 300

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen haben sich binnen eines Tages weitere 7421 Menschen mit dem Coronavirus nachweislich infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter - auf 213,1. Ein Überblick über die Region.

Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Samstagmorgen bei 213,1, nach 200,9 am Vortag. Jedoch liegt NRW weiterhin deutlich unter dem Bundeswert, den das RKI am Samstag mit 362,2 angab.