Corona-Pandemie : Nur noch vier NRW-Städte haben Inzidenz über 50

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW ist zu Mittwoch auf 23,3 gesunken. Nur noch vier Städte liegen über der 50er-Schwelle. Ein Überblick über die Kreise und Städte mit den höchsten Inzidenzen.

Der Abwärtstrend bei den Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen setzt sich fort. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch einen Wert von 23,2 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Das ist ein deutlich niedrigerer Wert als vor einer Woche (42,0). Auch gegenüber dem Vortag (26,0) ging die wichtige Kennziffer weiter zurück. Binnen eines Tages meldeten die NRW-Gesundheitsämter dem RKI 715 weitere Corona-Neuinfektionen. Die Zahl der Todesfälle stieg um 12. (Stand aller Zahlen: 9. Juni 2021).

Nach der RKI-Übersicht lag am Mittwoch von den insgesamt 53 Kreisen und kreisfreien Städten nur noch Hagen (52,5) über der Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Über der Schwelle von 35 sind es mit Was das bedeutet, lesen Sie hier. Landesweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin in Münster am niedrigsten (6,7).

Die Landesregierung hat begonnen, Lockerungsschritte in drei Inzidenzwert-Stufen vorzunehmen: Stufe 1 mit den weitreichendsten Öffnungen gilt bei einer Neuinfektionsrate von unter 35 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Stufe 2 tritt bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 bis 50 ein. Und Stufe 3 gilt für eine Inzidenz von 50 bis 100. Was die einzelnen Stufen in der Praxis für Lockerungen bedeuten, lesen Sie hier.

Die Reproduktionszahl, auch als R-Wert bekannt, liegt den Berechnungen des Forschungszentrums Jülich zufolge momentan bei 0,75. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel weniger als einen weiteren Menschen ansteckt.

Die zehn Städte und Gemeinden mit den höchsten Werten bei der Sieben-Tage-Inzidenz sehen Sie hier:

Hagen 52,5 Bonn 46,7 Leverkusen 40,3 Wuppertal 38,9 Märkischer Kreis 33,9 Solingen 32,7 Kreis Mettmann 31,1 Kreis Gütersloh 31,0 Kreis Paderborn 30,9 Kreis Unna 28,6

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

