Corona-Pandemie : Inzidenz sinkt weiter - alle Städte und Kommunen in NRW unter 50

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW ist zu Freitag auf 20,6 gesunken. Keine der Städte und Kommunen liegt noch über der 50er-Schwelle. Ein Überblick über die Kreise und Städte mit den höchsten Inzidenzen.

Der Abwärtstrend bei den Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen setzt sich fort. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag einen Wert von 20,6 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen. Das ist ein niedrigerer Wert als am Vortag: Am Donnerstag waren landesweit 20,8 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche registriert worden, am Mittwoch hatte der Wert bei 23,2 gelegen.