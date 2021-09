Entwicklung der Pandemie : Seit Wochenbeginn leicht gesunkene Zahlen - NRW-Inzidenz bei 120,3

Düsseldorf Die Corona-Zahlen sinken laut Robert-Koch-Institut seit Wochenbeginn leicht - in NRW liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 120,3. Nach wie vor führt NRW aber im Bundesvergleich. Ein Überblick über die höchsten Inzidenzen in der Region.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen sinkt weiter. Binnen sieben Tagen meldeten die Gesundheitsämter in dem Bundesland 120,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Mittwochmorgen hervorgeht. Am Dienstag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch 124,9 betragen und am Montag 127,7. Vor einer Woche kletterten die Zahlen noch nach oben und die Inzidenz lag bei 114,3. Am Wochenende gab es dann erstmals seit Wochen einen Rückgang bei den Infektionszahlen.