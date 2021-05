Sinkende Inzidenz : Nur noch zwei Städte und Kreise in NRW liegen über 100

Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW ist erneut gesunken und liegt bei 62,1. Allerdings haben sich am Pfingstwochenende weniger Menschen testen lassen. Die meisten Infektionen gibt es in Hagen, die wenigsten in Münster. Ein Überblick über die Kreise und Städte.

In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus leicht gesunken. Am Dienstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) eine landesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 62,1. Am Vortag lag der Wert der gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche noch bei 65,7. Das RKI weist aber darauf hin, dass die Fallzahlen wegen der Pfingstfeiertage schwieriger zu interpretieren sind. Über Pfingsten haben sich weniger Menschen testen lassen und die Labore machen weniger Untersuchungen. Deshalb werden weniger Nachweise an die Gesundheitsämter gemeldet. Ein Vergleich mit den Zahlen der Vorwoche ist deshalb schwierig. (Stand alle Zahlen: 25. Mai 2021)

Weiterhin gibt es große regionale Unterschiede beim Infektionsgeschehen. Mit Hagen (126,1) und Remscheid (100,6) liegen noch zwei Städte über der kritischen Schwelle von 100. Münster weist dagegen unverändert eine Sieben-Tage-Inzidenz von nur 18,1 auf. Die größte NRW-Stadt Köln liegt bei 69,2. Die Landeshauptstadt Düsseldorf sinkt leicht auf eine Inzidenz von 62,6.

Die Reproduktionszahl, auch als R-Wert bekannt, liegt den Berechnungen des Forschungszentrums Jülich zufolge momentan bei 0,85. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Er ist gegenüber des Vortags leicht gesunken.

Die zehn Städte und Gemeinden mit den höchsten Werten bei der Sieben-Tage-Inzidenz sehen Sie hier:

Hagen 126,1 Remscheid 100,6 Kreis Gütersloh 99,7 Kreis Mettmann 94,1 Bielefeld 92,5 Bochum 87,0 Bonn 86,2 Märkishcer Kreis 83,4 Aachen 81,0 Kreis Olpe 79,9

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(siev/th/jco/top/dtm/mba/chal/bsch)