Corona-Pandemie in NRW : Nur noch 17 Städte und Kreise melden Inzidenz von unter 10

Düsseldorf Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist erneut gestiegen. Die Inzidenz lag am Donnerstag bei 14,4 und damit über dem Bundesdurchschnitt. Inzwischen liegen nur noch 17 von 53 Kreisen und kreisfreien Städten unter 10. Ein Überblick über die höchsten Inzidenzen.

Die Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen steigen weiter. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag wurden binnen sieben Tagen 14,4 Ansteckungen pro 100.000 Einwohnern nachgewiesen. Am Tag zuvor hatte der Wert 13,8 betragen. Die Rate ist in NRW seit dem 9. Juli stetig nach oben geklettert. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag mit 12,2 etwas niedriger als in NRW (Stand aller Zahlen: 21. Juli).