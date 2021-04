Corona-Pandemie : Diese zehn Städte haben die höchsten Inzidenzwerte in NRW

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW liegt am Mittwoch bei 170,5. Allerdings haben einige Städte bislang noch keine Daten übermittelt. Nur vier Städte und Gemeinden liegen unter einem Wert von 100. Alle Modellprojekte mit Corona-Lockerungen sind vorerst auf Eis gelegt.

Besonders angespannt ist die Lage in Remscheid, wo der Wert nach RKI-Angaben 291 beträgt und damit so hoch ist wie in keinem anderen Kreis in dem Bundesland. In 16 der 53 Kreise liegt der Wert bei mehr als 200, nur vier sind unter 100 - Höxter liegt mit 63,5 am anderen Ende der Tabelle. Die größte NRW-Stadt Köln liegt bei 190,1, Düsseldorf liegt mit 152,6 ebenfalls deutlich über der 100er-Marke. Viele Intensivbetten sind in der Landeshauptstadt belegt.