Corona-Pandemie : Inzidenzwert in NRW steigt - deutlich über Bundesdurchschnitt

Düsseldorf Die Corona-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen steigt und liegt weiter deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Nur noch ein Kreis ist unter der Marke von 10. Negativer Spitzenreiter bleibt Solingen. Ein Überblick über die höchsten Inzidenzen in der Region.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen erneut moderat gestiegen. Landesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 34,9 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Am Montag hatten der Wert bei 34,5 gelegen. Das bevölkerungsreichste Bundesland verzeichnete damit auch am Dienstag eine höhere Inzidenz als im Bundesschnitt mit 23,5.