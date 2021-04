Corona-Pandemie : Inzidenzwert in NRW steigt weiter an

Inzidenzwert in NRW steigt weiter an

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW ist am Montag auf 171,1 gestiegen. Nur vier Städte und Gemeinden liegen unter einem Wert von 100. Alle Modellprojekte mit Corona-Lockerungen sind vorerst auf Eis gelegt.

Die in der Corona-Pandemie wichtige Kennziffer der Wocheninzidenz steigt weiter. Pro 100.000 Einwohner kamen in NRW binnen 24 Stunden 171,1 amtlich bestätigte Neuinfektionen hinzu, wie aus der Webseite des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Bundesweit betrug der Wert 165,3. Die Tendenz geht weiter nach oben: Einen Tag zuvor lag die NRW-Inzidenz noch bei 167,1 und vor einer Woche bei 131. (Stand: 19. April)

Besonders angespannt ist die Lage in Remscheid, wo der Wert nach RKI-Angaben 319,7 beträgt und damit so hoch ist wie in keinem anderen Kreis in dem Bundesland. In 15 der 53 Kreise liegt der Wert bei mehr als 200, nur vier sind unter 100 - Coesfeld ist mit 88,9 am anderen Ende der Tabelle. Die größte NRW-Stadt Köln liegt bei 188,1, Düsseldorf liegt mit 146,0 ebenfalls deutlich über der 100er-Marke.